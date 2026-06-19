Balean a profesor de fútbol en losa deportiva del Callao: se encontraba con sus alumnos

La inseguridad ciudadana continúa cobrando víctimas. Dos sujetos que caminaban por las inmediaciones de la losa deportiva José Boterín, en el Callao, dispararon contra un profesor de fútbol que se encontraba dictando clases a sus alumnos.

Al verlo tendido en el suelo, vecinos de la zona auxiliaron a la víctima, quien fue trasladada de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión. En dicho establecimiento fue atendida por especialistas de la salud y actualmente se viene recuperando del ataque.

¿Por qué lo atacaron?

Hasta el momento, no se conocen con exactitud las causas del ataque. Sin embargo, no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión en el Callao, debido a que, a mediados de marzo, otro entrenador de fútbol también fue atacado a balazos por desconocidos.

Cabe mencionar que la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta el lugar del atentado, donde halló varios casquillos de bala. Asimismo, los agentes se comunicaron con la familia de la víctima para conocer si había recibido amenazas de muerte. El caso se encuentra en investigación.