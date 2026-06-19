Jicamarca: cámaras captan constantes accidentes en peligrosa curva de la avenida San Juan

Un camión cargado con material reciclable terminó volcado en la avenida San Juan, en Jicamarca, luego de intentar esquivar a otro vehículo mientras descendía por una pronunciada curva. La carga quedó esparcida a un costado de la vía, aunque tanto el conductor como los trabajadores resultaron ilesos.

Accidentes se repiten en la misma zona

Las cámaras de seguridad registraron otros accidentes ocurridos en el mismo sector. Entre ellos, una combi que se empotró contra un cerro, un vehículo que terminó con las llantas hacia arriba tras retroceder a gran velocidad y un camión cargado de mercadería que volcó luego de impactar con un buzón que sobresalía de la pista.

Asimismo, un automóvil chocó violentamente contra una mototaxi que se disponía a recoger pasajeros, mientras que otro conductor perdió el control de su unidad en una pronunciada bajada y terminó ingresando a un terreno. Ante esta situación, los vecinos de Jicamarca pidieron a las autoridades mejorar la señalización y ejecutar obras que permitan reducir los constantes accidentes en la avenida San Juan.