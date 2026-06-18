Atacan a balazos miniván en Carabayllo: chofer y pasajera resultaron heridos

El chofer y la pasajera de una miniván de transporte público resultaron heridos en un ataque armado perpetrado en la avenida Camino Real, en el distrito de Carabayllo.

Según testigos, una motocicleta con dos personas a bordo le cerró el paso a la unidad; el conductor, un ciudadano venezolano, trató de escapar de los criminales.

AJUSTE DE CUENTAS

Aceleró y hasta se subió a la vereda, pero no pudo evitar la ráfaga de disparos; fueron más de diez balazos contra el transportista; luego los sicarios huyeron con dirección a Puente Piedra.

Las autoridades señalan que sería un ataque extorsivo, aunque no se descarta un ajuste de cuentas, ya que el chofer, en el 2020, estuvo involucrado en un incidente similar.