Surquillo: comerciantes del Mercado N.° 1 continúan vendiendo en la calle

Esta mañana, los aproximadamente 70 comerciantes del Mercado N.° 1 del distrito de Surquillo solicitaron a las autoridades que se reabra el centro de abastos para dejar de vender en la calle.

Indicaron que clausuraron el mercado debido a deficiencias con las conexiones eléctricas, pero después se descubrió que había problemas con la infraestructura, que necesitaba ser reforzada.

AUTORIZACIÓN DE MIRAFLORES

Al respecto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, señaló que ya se cuenta con el dinero para hacer una remodelación total del centro de abastos, pero se necesita la autorización de Miraflores.

Estos, debido a que el municipio es el propietario registral, el mercado y Surquillo el administrador. Los comerciantes señalan que son 20 meses vendiendo en la calle y necesitan que el mercado se reabra.