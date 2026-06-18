Villa El Salvador: sujetos fuertemente armados asaltan a trabajadores de un grifo

En cuestión de minutos, cuatro delincuentes fuertemente armados, que llegaron en dos motos, asaltaron a los trabajadores de un grifo ubicado en Villa El Salvador (VES).

Las acciones coordinadas de los ladrones hacen suponer que todo estaba planeado. Solo asaltaron a los empleados, no a los clientes que en ese momento abastecían sus autos.

SE QUITARON LOS CASCOS

Trascendió que esta banda se dedica solo a asaltar grifos; también habrían robado en este tipo de negocios en distritos vecinos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, etc.

Sabían de las cámaras de seguridad; por ello no se quitaron los cascos para evitar que sus rostros queden grabados. Afortunadamente, no se registraron muertos o heridos por este incidente.