Miraflores: operativo contra motos eléctricas que circulan por las ciclovías

Esta mañana, se realizó un operativo cerca del parque Kennedy, en Miraflores, para informar a los motociclistas y conductores de otros vehículos con motor que no deben circular por las ciclovías.

La acción es parte de una marcha blanca de 45 días, que termina el 01 de agosto, fecha en la que ya se comenzará a imponer multas a quienes no cumplan con esta importante medida.

REDUCIDOS ESPACIOS

Además, los conductores de estas unidades con motor deben cumplir ciertos requisitos, como contar con placa, SOAT, licencia de conducir y casco de seguridad para evitar situaciones de riesgo.

Actualmente, los usuarios de bicicletas, peatones y conductores de vehículos eléctricos comparten los reducidos espacios de las ciclovías, situación que podría generar accidentes.