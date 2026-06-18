Asesinan a mujer en el “pasaje de la salsa”: crimen ocurrió cerca de la Dirincri del Callao

La ola de inseguridad ciudadana continúa cobrando víctimas en el país. Durante la madrugada del jueves 18 de junio, una mujer de 56 años fue asesinada a balazos en el conocido “pasaje de la salsa”, ubicado en el Callao, cerca de la sede de la Dirincri.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos llegaron caminando hasta la zona donde se encontraba la víctima, identificada como Norma, y, al tenerla cerca, uno de ellos disparó en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida.

Tras perpetrar el crimen, los autores del asesinato escaparon con rumbo desconocido. En medio de la desesperación, familiares de la mujer intentaron auxiliarla y reanimarla; sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano.

Al tomar conocimiento del hecho, agentes de la PNP desplegaron un operativo por las zonas aledañas y lograron intervenir a un sospechoso que estaría vinculado al asesinato de la mujer de 56 años.

Pese a la rápida acción policial, los vecinos del Callao expresaron su preocupación y malestar por este nuevo hecho de violencia que vuelve a teñir de sangre a la Provincia Constitucional.