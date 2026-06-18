Callao: combis de la ruta Pachacútec-Ventanilla apagan motores por extorsiones

Debido a las constantes extorsiones, conductores de la ruta Pachacútec-Ventanilla, en el Callao, iniciaron hoy un paro individual como medida de protesta y para exigir más seguridad.

Señalan que son dos organizaciones criminales que les cobran cupos, estas son “Los Pirañas” y “Los Nietas”, que asesinan sin miramientos a los que se niegan a pagar cupos.

TOTALMENTE VULNERABLES

Indican que tienen información detallada de todos los choferes, sus familias, teléfonos celulares, dirección de sus viviendas, etc., por lo que se sienten totalmente vulnerables.

Por eso decidieron adoptar esta medida de fuerza para que las autoridades los escuchen y les brinden seguridad para trabajar con tranquilidad y no ser víctimas de los criminales.