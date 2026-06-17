Vecinos frustran fuga de delincuentes tras robo en minimarket de La Victoria

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a una cliente dentro de un minimarket ubicado cerca de la avenida Sebastián Barranca y la Vía Expresa, en La Victoria. Uno de los sujetos ingresó al local simulando ser un comprador y le arrebató el celular a la víctima.

Tras el robo, los hampones intentaron escapar en la motocicleta, pero los vecinos reaccionaron de inmediato y lanzaron una silla para impedir su huida. La acción provocó que la unidad cayera y fuera retenida hasta la llegada de la Policía.

Delincuentes lograron escapar

Pese a perder la motocicleta, los asaltantes consiguieron huir por las calles del distrito con rumbo desconocido. La unidad fue trasladada a la comisaría para las investigaciones correspondientes.

Los propietarios del establecimiento denunciaron que no es la primera vez que se registran robos en la zona y cuestionaron la ausencia de policías y serenos tras el asalto. Asimismo, esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables.