Detienen a clan familiar acusado de realizar marcaje en entidades bancarias

Gracias a un eficiente operativo policial por parte de la Brecc Lima Norte, se logró la detención de una organización criminal dedicada al marcaje de víctimas en entidades bancarias.

La banda estaba conformada por integrantes de una misma familia: madre, hija y nuera, quienes operaban en los exteriores de diversos bancos identificando a posibles víctimas para posteriormente facilitar el robo del dinero retirado.

Según las investigaciones, estas mujeres cumplían el rol de "marqueras", camuflándose entre los usuarios de las entidades financieras para observar los movimientos de los clientes para luego junto con otros criminales ejecutar el robo.

ASESINARON POR ROBARLE SU AFP

Esta modalidad de robo ha dejado varias víctimas. Entre ellas se encuentra Ronald Zamudio, quien acudió a una entidad bancaria para retirar fondos de su AFP cuando fue interceptado por delincuentes, quienes le arrebataron el dinero y posteriormente acabaron con su vida. “Al llegar a mi casa es cuando ha pasado todo esto (...) veo que empieza el forcejeo, yo trato de jalar a mi esposo pero ya no pude, solo sentí el disparo” indicó Silvia Idelfonso, esposa de la víctima.

Asimismo el coronel Roger Cano indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad fueron claves para dar con el paradero de estos delincuentes. “Se pudo recopilar las cámaras de la entidad bancaria, las de la zona por donde esta víctima transitaba y como era seguido y marcado por el reglaje de estos criminales”, manifestó.

NO OPERABAN SOLAS

Luego de realizar el marcaje a la víctima, estos delincuentes se comunicaban con otros integrantes de la organización criminal, quienes eran los encargados de ejecutar el asalto y concretar el robo.

Por otro lado, el coronel solicitó evitar retirar dinero en efectivo de entidades bancarias y asi evitar ser víctimas de estos delincuentes. “Estos criminales justo buscan las fechas de fines de mes, quincena y gratificaciones y buscan personas vulnerables”, concluyó.