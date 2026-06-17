Millonarias pérdidas económicas en Gamarra: comerciantes afectados por el Niño Costero

En medio de los efectos del cambio climático, los comerciantes de Gamarra se han visto afectados por el fenómeno del Niño Costero. A puertas de la campaña de invierno, las ventas de chompas, casacas y abrigos no han alcanzado los niveles esperados, debido a que las bajas temperaturas habituales de esta temporada aún no se registran con intensidad.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el emporio comercial, donde conversó con la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, quien señaló que los vendedores vienen realizando ofertas para colocar la mercadería que aún no han logrado vender.

“Las poleras de franela son prendas abrigadoras que están listas para esta temporada; sin embargo, se ha paralizado la fabricación porque no se van a poder vender. Se están rematando y liquidando tres poleras por S/90”, comentó.

Asimismo, Saldaña precisó que los comerciantes y fabricantes se están reinventando para crear nuevas prendas de tendencia que no sean tan abrigadoras. “Nuestros emprendedores están haciendo prendas otoño-invierno con tela ligera”, indicó.

El clima no ha sido el único problema

En medio del conteo de votos de la ONPE para conocer al nuevo presidente del Perú, Susana Saldaña manifestó que el clima no ha sido el único factor que ha perjudicado a los comerciantes, pues la crisis política también ha afectado las ventas en el emporio comercial. “La inestabilidad política ha hecho que la demanda de regiones se haya paralizado”, sostuvo la dirigente empresarial.