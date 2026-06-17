Buenos Días Perú

17/06/2026

Chorrillos: Chofer de transporte público fallece tras ser baleado

Momentos de terror vivieron los pasajeros de una unidad de transporte público cuando un delincuente abrió fuego contra el conductor, provocando su muerte y dejando dos heridos.



Un lamentable hecho se registró en el distrito de Chorrillos exactamente en la avenida Santa Rosa con el Progreso, donde un conductor volvió a ser víctima de la violencia y la extorsión atribuida a organizaciones criminales.

La víctima fue identificada como Frederic Silva Chirinos, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba trabajando cuando fue atacado por un falso pasajero que sacó un arma de fuego y le disparó sin importar que la unidad se encontraba repleta de pasajeros.

Este nuevo caso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona y ha reavivado los reclamos de los gremios de transporte, que denuncian seguir siendo blanco de la delincuencia sin recibir medidas efectivas que garanticen su seguridad e integridad.

PASAJEROS RESULTARON HERIDOS 

Este ataque no solo afectó al conductor de la unidad, quien pese a ser atendido por personal médico no logró sobrevivir y se confirmó su fallecimiento. Asimismo, dos pasajeros resultaron levemente heridos tras ser alcanzados por los disparos que impactaron en la unidad de transporte, aunque afortunadamente recibieron atención médica oportuna y se encuentran fuera de peligro. 

Por otro lado, una de las integrantes que se encontraba en el transporte se pronunció sobre la gravedad de lo ocurrido y exigió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en la zona para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. “Habrán sido unas seis o siete balas (...) más seguridad es lo que estamos pidiendo, porque pedimos auxilio para auxiliar al joven pero no nos ayudó nadie”, indicó. 


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