Feria Mañanera lanza ofertas imperdibles con prendas desde S/ 30

Tras el anuncio emitido por el Senamhi, que señala que el invierno de este año sería relativamente cálido, muchos comerciantes dedicados a la venta de ropa han mostrado su preocupación por una posible disminución en las ventas.

En la avenida Grau, en el distrito de La Victoria, numerosos vendedores del mercado mayorista conocido como “El Mañanero” han comenzado a rematar sus productos de invierno debido a los cambios climáticos registrados en las últimas semanas.

Esta situación ha llevado a que muchos usuarios aprovechen las ofertas, mientras que los comerciantes buscan vender su mercadería rematándolas hasta por 30 soles y de esa forma poder solventar gastos y reducir las pérdidas económicas.

REMATAN PRENDAS DE INVIERNO

Ante las últimas medidas emitidas, los comerciantes han manifestado su preocupación por la manera en que estas podrían afectar sus actividades económicas y el desarrollo de sus ventas. “Si hace calor para nosotros nos afecta, porque vendemos mayormente casacas y abrigos y en Lima no nos consumen pero tenemos esperanza en provincia”, indicó un comerciante.

Además, esta situación significaría una pérdida económica considerable para los comerciantes, ya que tendrían que buscar nuevos mercados para sus productos, trasladando sus ventas al interior del país y no solo concentrándose en Lima.