¡Veredas saturadas! Peatones, ambulantes y ciclistas compiten por el mismo espacio

En los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el caos peatonal es una problemática constante, ya que las veredas vienen siendo utilizadas para actividades distintas a las que fueron destinadas.

Además, algunos usuarios emplean estas vías para movilizarse con vehículos, obstruyendo el tránsito peatonal y poniendo en riesgo la integridad de las personas que necesitan desplazarse por la zona de manera segura.

POCA PRESENCIA POLICIAL

Ante esta situación, se percibe un escaso control por parte de las autoridades, ya que la Policía Nacional del Perú centra sus esfuerzos principalmente en regular el tránsito vehicular en las avenidas adyacentes a la universidad.

Además, los puestos de comerciantes ambulantes también representan un problema, debido a que ocupan parte de estas vías, generando una mayor congestión y dificultando el tránsito de peatones, ciclistas e incluso de algunos vehículos motorizados que, de manera imprudente, circulan por la zona.

MALA SEÑALIZACIÓN

Por otro lado, la deficiente señalización en la zona también representa un obstáculo para mejorar la circulación. Esto se debe a que parte de la señalización de las ciclovías termina derivando hacia las veredas, obligando a los usuarios a transitar por esos espacios y generando conflictos entre peatones, ciclistas y otros vehículos que circulan por el lugar.