San Martín de Porres: hombre termina con bala en la cabeza tras pelea vecinal

Un hombre terminó con una bala en la cabeza tras una pelea registrada en la urbanización Los Pinos, en San Martín de Porres (SMP). El altercado comenzó luego de que el conductor de un auto impactara contra la puerta de una vivienda.

Ante el fuerte ruido, vecinos se acercaron inmediatamente y le reclamaron al conductor del vehículo, quien estaba acompañado de otras personas; la discusión escaló y los sujetos bajaron del automóvil y se agarraron a golpes.

PAREDES Y PUERTAS

Al ver que los vecinos eran más, una de las personas que iba en el auto sacó una pistola y comenzó a disparar. Las balas impactaron en paredes y puertas, y también alcanzaron a un residente; los desconocidos escaparon del lugar.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado y recibiendo atención médica especializada; se desconoce su situación de salud. Las autoridades investigan el caso.