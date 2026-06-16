SJM: Realizan operativo contra mototaxistas informales

El caos vehicular que se registra en los cruces de las avenidas San Juan y Los Héroes genera una problemática que afecta tanto al tránsito vehicular como peatonal en el distrito de San Juan de Miraflores.

Asimismo, se han presentado inconvenientes con el funcionamiento de los semáforos, los cuales constantemente dejan de operar, ocasionando una mayor congestión en la zona. A ello se suma la presencia de mototaxis informales, cuya aglomeración contribuye a agravar el desorden vehicular.

Ante esta situación, las autoridades municipales vienen realizando operativos para erradicar esta problemática e identificar las unidades que cuentan con la autorización correspondiente para operar, con el objetivo de reducir el caos que se vive diariamente en el sector.

REALIZAN OPERATIVOS

Asimismo las autoridades municipales realizan estos operativos e identifican si son informales o formales debido a que estas unidades deben de cumplir una normativa impuesta por el municipio. “Es informal, lo identificamos casualmente porque no tiene el techo azul con amarillo que es el distintivo de San Juan de Miraflores, probablemente debe de ser de otro distrito”, indicó Dante Mendieta, gerente de Seguridad Ciudadana.

Además, indicó que se lleva un conteo de las empresas de mototaxis formales, información que facilita la identificación de otras unidades que quieren obviar las restricciones. “Tenemos 101 empresas alrededor de 5000 motos formales, las informales no tenemos un número porque van y vienen de otros distritos pero en promedio son algo de 4000”, agregó Mendieta.