Delincuentes vacían cuentas bancarias de adultos mayores

Una nueva modalidad de robo viene generando preocupación entre la ciudadanía. Con la proximidad de las celebraciones por Fiestas Patrias, delincuentes han comenzado a implementar diversos métodos para sustraer dinero y vaciar cuentas bancarias de sus víctimas.

Gracias a la intervención del Escuadrón Terna, se logró la captura de la banda criminal denominada “Los Tarjeteros del Mall”, organización que presuntamente se dedicaba a este tipo de estafas y robos mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias.

AUTORIDADES ADVIERTEN

Ante esta situación, el general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Castillo, pidió a la ciudadanía tener mucho cuidado al momento de hacer retiros bancarios. “Hay que estar precavidos por estos sujetos prácticamente se aprovechan de las circunstancias cuando una persona va a retirar dinero, cuando se le traba (la tarjeta), estos sujetos están alertas y lo primero que quieren es la clave”, indicó.

Asimismo, las autoridades advirtieron que estos delincuentes suelen aprovecharse de los sectores más vulnerables de la población, especialmente de los adultos mayores, por ello, reiteraron el llamado a mantenerse prevenidos y tomar las medidas de seguridad necesarias “Por eso siempre es bueno cuando tienen estos problemas acudir los adultos mayores con un familiar y si va solo siempre rechazar la ayuda de terceros”, agregó el general.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTOS SUCESOS

Por otro lado, los efectivos policiales recomendaron a la ciudadanía extremar las medidas de seguridad durante esta temporada del año, ya que la cercanía de las Fiestas Patrias suele ser aprovechada por los delincuentes para cometer este tipo de delitos.

Asimismo, exhortaron a las personas a mantenerse siempre alertas al momento de realizar operaciones bancarias y, de ser necesario, acudir acompañadas de familiares o personas de confianza.