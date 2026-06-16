Capturan presunto ladrón de viviendas en San Luis: trató de escapar por los techos de varias casas

La Policía Nacional capturó a un presunto ladrón de viviendas en el distrito de San Luis. La detención se logró luego que las cámaras de seguridad captaran al sujeto trepando la reja de seguridad e ingresando al patio de una casa.

Las imágenes revelaron el accionar del detenido, Antonio Chacón, de nacionalidad venezolana. El sujeto llegó al lugar en una bicicleta y con el torso descubierto, tras seleccionar la casa que iba a robar procede a escalar por la reja.

BAÑO DE UNA VIVIENDA

Al notar la presencia de la policía, Chacón Mejía intentó darse a la fuga desplazándose a través de los techos de viviendas cercanas. Finalmente, luego de unos minutos de persecución, fue detenido en el baño de una vivienda.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a la comisaría de San Luis, donde quedó a disposición de las autoridades para el inicio de las investigaciones. Vecinos destacaron la rápida acción de los serenos y de los agentes policiales.

VECINOS PIDEN MAS SEGUIRDAD

Por otro lado, vecinos solicitan mas presencia del personal policial, ya que la zona ha venido sufriendo de múltiples ataques delictivos. "Para nada hay seguridad, bueno el señor alcalde si nos brinda pero tampoco tanto (...), lo único que pido es patrullaje" , agregó vecina de la zona.