Violencia contra transportistas cobra la vida de 64 conductores en lo que va del 2026

Tras definirse el subsidio al diésel con el objetivo de evitar un paro de transportistas y garantizar el traslado de las actas electorales a distintos puntos del país, otros problemas continúan afectando al gremio del transporte.

Uno de los principales es la inseguridad, una problemática que sigue siendo constante y que pone en riesgo la vida de conductores y usuarios de manera diaria. Frente a esta situación, los transportistas sostienen que aún no se han planteado soluciones claras y efectivas que permitan frenar el avance de la delincuencia y la violencia en el sector.

SE DEBERÍAN TOMAR LAS MISMAS MEDIDAS

El dirigente de transportistas, Julio Campos, señaló que el mismo nivel de atención y las medidas adoptadas por el Gobierno para implementar el subsidio al diésel deberían replicarse en la lucha contra la criminalidad. “Lo que hicieron con el subsidio del combustible debe hacer igual para la seguridad, no solamente para el transporte sino también para todo el sector de las actividades económicas”, indicó.

Asimismo los últimos actos de criminalidad que ha azotado al sector, han generado este tipo de protesta, ya que en las últimas semanas se han registrado asesinatos brutales a conductores de transporte dejando desamparada a sus familias. “Lamentablemente no tenemos ni una respuesta y seguimos viviendo con miedo al momento de salir a trabajar o al momento de regresar”, agregó Campos.

TOMAR OTRAS MEDIDAS

Por otro lado, Campos sostuvo que, a su criterio, desde que determinadas normas han otorgado mayores beneficios o garantías a los delincuentes, los índices de criminalidad han ido en aumento. Por ello, aseguró que debería brindar todas las herramientas necesarias para frenar estos actos. “(...) Darle toda la tecnología a la policía de inteligencia y de esa manera darle esa investigación a los jueces y no puedan salir libres estos delincuentes”. concluyó.