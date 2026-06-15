Manchay: policías son acusados de asesinar a menor dentro de comisaría

El padre de un adolescente de 17 años denuncia que su hijo fue golpeado varias veces al interior de la carceleta de la comisaría de Manchay; producto de esas agresiones habría fallecido, exige una severa investigación.

Se conoció que el menor fue intervenido la madrugada del último sábado tras ser acusado por la madre de su amiga de robar en su casa; la mujer llamó a los serenos y estos lo trasladaron inmediatamente a la comisaría.

ENCONTRADO INCONSCIENTE

Su padre indica que se enteró de que su hijo estaba en la sede policial por un vecino; al llegar a la comisaría lo encontró muy golpeado y con la ropa destrozada; el joven le reveló que lo maltrataron y sometieron a humillaciones.

A las horas, el menor fue encontrado inconsciente en la celda y trasladado de emergencia a una posta médica, donde confirmaron su muerte. Su progenitor asegura que su hijo habría sido asesinado en la comisaría.