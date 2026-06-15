Investigan el hallazgo de un cadáver abandonado en el Callao

Un lamentable suceso se registró en el Callao, donde agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en plena vía pública, hecho que generó alarma entre las autoridades y los vecinos de la zona.

El hallazgo ocurrió en la intersección de los jirones Áncash y Loreto. Según las primeras informaciones, el crimen se habría producido durante la madrugada y la víctima sería una mujer que presuntamente se encontraba en estado de gestación.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística, quienes, junto con efectivos de la Policía Nacional, iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas de este crimen que ha generado conmoción e incertidumbre entre los residentes del Callao.

SE ESPERA LA LLEGADA DE LA FISCALÍA

Asimismo, se esperaba la llegada de representantes del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cuerpo. De acuerdo con las primeras observaciones, la víctima tendría entre 40 y 50 años de edad y presentaba múltiples moretones en distintas partes del cuerpo, además de una venda colocada sobre los ojos.