Z-buss continúa operando pese a las amenazas de extorsionadores

Tras las constantes extorsiones dirigidas a la empresa de transporte Z-Buss, que incluso la llevaron a suspender temporalmente sus operaciones, la compañía ha decidido reanudar sus actividades pese a las amenazas que continúa recibiendo.

La situación ha generado gran preocupación entre trabajadores y usuarios, ya que los ataques no solo han afectado a los conductores, sino también a pasajeros. Solo durante el mes de junio, la empresa habría sido blanco de tres violentos atentados registrados en distintos puntos de su recorrido.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Policía Nacional del Perú, se presume que los responsables de estos ataques serían integrantes de la organización criminal conocida como “La Federación”.

BUSES RETOMAN SUS OPERACIONES

Desde la estación central ubicada en el distrito del Rímac, se constató que los buses retomaron sus operaciones con normalidad, registrando una frecuencia aproximada de 20 minutos entre cada unidad.

Sin embargo, uno de los conductores señaló que la empresa no les ha brindado nuevas disposiciones ni restricciones especiales para desempeñar sus labores. Según indicó, únicamente recibieron la instrucción de continuar trabajando con normalidad pese a los recientes hechos de violencia.