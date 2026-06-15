SJL: ¡Violento ataque! Dos obreros terminan heridos tras balacera

Un violento ataque se registró durante horas de la madrugada, cuando delincuentes atacaron a balazos a dos personas que se encontraban descansando en el interior de una bodega.

El atentado ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho por un presunto ajuste de cuentas, no solo dejó a las dos víctimas gravemente heridas, sino que también alcanzó a una tercera persona que no tendría relación con los hechos, pero que igualmente resultó afectada por el ataque.

Este brutal episodio fue captado por cámaras de seguridad, las cuales registraron todo el accionar de los delincuentes, desde el momento en que perpetraron el atentado hasta su posterior huida. Las imágenes serán fundamentales para las investigaciones y podrían contribuir a identificar y ubicar a los responsables.

SUJETOS ATACAN BRUTALMENTE

Los atacantes, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, descendieron del vehículo e ingresaron directamente a la bodega donde se encontraban sus dos víctimas. Según las primeras versiones, ambas personas habrían estado consumiendo licor desde las 6:00 p.m. del día anterior, situación que no impidió que los delincuentes ejecutaran el ataque.

Asimismo, realizaron al menos diez disparos contra las víctimas y, tras cometer el atentado, huyeron en la misma motocicleta donde los esperaba un cómplice. Durante la fuga, uno de los delincuentes se cruzó con un mototaxista que les increpó su accionar y le disparó a la altura del hombro, dejándolo herido antes de escapar de la zona.