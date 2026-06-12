MML adopta medidas por “La Toma de Lima”: Renzo Reggiardo anuncia planes de contingencia

Ante la convocatoria de la denominada manifestación “La Toma de Lima” para los próximos días, el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, reveló que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) están implementando todos los planes de contingencia necesarios.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el burgomaestre precisó que desplegarán personal en los peajes de ingreso a Lima, con el propósito de realizar controles de identidad a los ciudadanos que participen en la marcha.

“Hemos recibido la información de que llegarán desde distintas provincias. Los días centrales son hoy viernes, sábado y domingo (…) Hemos dispuesto tener en las garitas de peaje un exhaustivo control de los vehículos interprovinciales que transiten por ahí (…) Mil cámaras que monitorean no solo los movimientos de las personas, sino también los rostros”, manifestó.

¿Cuál es la postura del Gobierno?

Al ser consultado sobre la postura que ha tomado el Gobierno de José María Balcázar, el alcalde de Lima reveló que hasta el momento no ha recibido respuesta del Ejecutivo. Sin embargo, indicó que diversos burgomaestres de los distritos de Lima han mostrado disposición para trabajar de manera conjunta ante la denominada “Toma de Lima”.

“No hemos tenido respuesta. He tenido respuesta de varios alcaldes distritales, por lo menos 25 firmas (…) Invocamos al presidente, a la Fiscalía y a la PCM a adoptar los dispositivos que se deben adoptar. Con la PNP tenemos estrecha comunicación (…) No hay ninguna conexión con el presidente. Con el señor Jerí sí la había (…) Me gustaría tener coordinación con el presidente de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros”, enfatizó.