Sujetos en moto disparan contra pareja en SMP: el hombre murió y la mujer resultó herida

Según primeros informes, un hombre murió y una mujer resultó herida en una balacera registrada en la entrada del local donde se realizaba una fiesta, en San Martín de Porres (SMP).

Testigos revelaron que la pareja fue atacada por dos sicarios, que se movilizaban en dos motos, cuando se retiraban del local donde se realizaba la reunión, con motivo de un cumpleaños.

AJUSTE DE CUENTAS

La pareja fue trasladada a un nosocomio cercano. El varón murió minutos después de llegar, mientras que su acompañante permanece internada; recibió un balazo en el estómago.

Se conoció que el varón vendía frutas de manera ambulatoria. La Policía Nacional maneja distintas hipótesis sobre el móvil de este atentado criminal; no se descarta un ajuste de cuentas.