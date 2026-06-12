Auto impacta contra mototaxi en SJL: accidente deja seis heridos de distinta consideración

Un violento accidente se registró anoche en la cuadra 15 de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho (SJL); un auto impactó contra un mototaxi dejando seis heridos de distinta consideración.

Según testigos, el mototaxi intentaba cruzar la avenida cuando fue embestido por un auto en la intersección con la avenida Túpac Amaru. El chofer del vehículo mayor habría intentado evitar una colisión realizando un giro.

MOTOTAXI DESTROZADO

El mototaxi, en el que viajaban tres personas, terminó completamente destrozado y en medio de la pista por el fuerte impacto. En tanto, el automóvil acabó empotrado contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima.

Los heridos, los tres pasajeros y el chofer del mototaxi, así como el conductor del auto y su acompañante, fueron trasladados a un centro de salud cercano. Los ocupantes del vehículo fueron dados de alta a las horas.