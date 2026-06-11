Susana Saldaña pide a candidatos presidenciales respetar los resultados de las Elecciones 2026

Esta mañana, en entrevista con Buenos Días Perú, Susana Saldaña Ramos, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, señaló que la economía está paralizada debido a que no tenemos un ganador de las Elecciones Generales 2026.

Indicó que los empresarios del emporio comercial de Gamarra vienen de varias pérdidas millonarias por el fenómeno climático, a lo que ahora se suma esta zozobra debido a la demora por conocer al nuevo presidente o presidenta.

APRENDER A GANAR Y PERDER

Respecto al anuncio de la marcha denominada “La toma de Lima”, que estarían organizando los simpatizantes de Juntos por el Perú, ante una posible victoria electoral de Keiko Fujimori, pidió respetar los resultados oficiales.

Señaló también que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) deben aprender a ganar y perder con responsabilidad. No se puede generar más inestabilidad, odio y divisiones entre los peruanos.