MML anuncia medidas ante marcha “La toma de Lima”: reitera que el centro histórico es intangible

Esta mañana, Mariella Falla, gerenta de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó que ya tienen una estrategia, tras coordinar con la Policía Nacional, para garantizar la seguridad en el centro histórico, tras el anuncio de la marcha “La toma de Lima”.

La funcionaria reiteró que no se pueden realizar movilizaciones en el centro histórico, pues es intangible; se dio esa denominación para proteger monumentos y casonas que son patrimonio nacional.

Por su parte, el coronel de la PNP Marcial Flores, jefe de la División de Orden Público, manifestó categórico que la Policía Nacional del Perú garantizará el libre tránsito e impondrá el principio de autoridad.

BUSCARÍAN LLEGAR AL CONGRESO

Asimismo, manifestó que no se permitirán daños a la propiedad pública y privada durante la anunciada marcha “La toma de Lima” que estarían organizando simpatizantes del partido Juntos por el Perú.

Trascendió que los manifestantes, que están en contra de una posible victoria electoral de Keiko Fujimori Higuchi, buscarían llegar, entre otras entidades del Estado, hasta el Congreso de la República.