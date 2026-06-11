Callao: asesinan a hombre cuando se encontraba dentro de su vehículo con su pareja

En la calle Ángel Quispe, distrito de Carmen de la Legua, en el Callao, una pareja fue atacada a balazos cuando estaba al interior de su vehículo y uno de ellos murió.

Según testigos, sujetos en motocicleta seguían al automóvil de la pareja desde hace varios metros; cuando estaban cerca de su vivienda, aprovecharon para abrir fuego.

La mayoría de los disparos impactaron contra el chofer, y uno de los proyectiles hirió en el brazo a la esposa. En el lugar se encontraron al menos 12 casquillos de bala.

MÓVIL DEL ATAQUE

Los vecinos trasladaron a las víctimas a emergencia del hospital San José; sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, no pudieron salvarle la vida al conductor.

Se investiga el móvil de este ataque. Las cámaras de seguridad de la calle ayudarán a identificar a los responsables. No se reveló la identidad de las víctimas.