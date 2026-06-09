La Victoria: estos son los precios de los alimentos tras la segunda vuelta electoral

Esta mañana, un equipo periodístico de Buenos Días Perú llegó al mercado La Parada, en La Victoria, para conocer si los precios de los alimentos variaron tras la segunda vuelta electoral.

En un rápido recorrido se comprobó que el precio de la papa, zapallo, tomate, olluquito, etc., se mantiene, y si hay un alza, esta es mínima y depende de la calidad de los alimentos.

MISMO VALOR

Las comerciantes señalaron que no hay variación de precios y que el abastecimiento hasta el momento es normal, que los camiones llegan con productos sin inconvenientes.

Por su parte, las amas de casa manifestaron que no hay aumento de precios, que los alimentos siguen con el mismo valor, que la segunda vuelta electoral no influyó en nada.