Comas: joven fue asesinado a balazos al interior de una casa de apuestas

Todos los clientes salieron despavoridos. Un joven de 26 años fue asesinado a balazos en una casa de apuestas ubicada en la avenida Tupac Amaru, en Comas.

Según muestran las cámaras de seguridad, la víctima estaba esperando ser atendido cuando apareció el sicario vestido de negro y con un casco, y le disparó.

AJUSTE DE CUENTAS

Pese a que el joven cayó al piso, el delincuente siguió disparando. Luego emprendió la fuga; testigos señalan que afuera lo esperaban sus cómplices en un auto.

Según las primeras hipótesis de la policía, el móvil del crimen sería por ajuste de cuentas, ya que la víctima tiene antecedentes policiales. Se investiga el caso.