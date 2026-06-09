Piden 18 meses de prisión preventiva para policías acusados de cobrar coimas en Ate

La Fiscalía Corporativa Anticorrupción de Lima Este solicitó 18 meses de prisión preventiva para nueve policías de la comisaría de Vitarte, quienes son investigados por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Según la investigación, los agentes habrían convertido un tramo de la Carretera Central, a la altura de la cuadra 78 de la avenida Nicolás Ayllón, en su centro de operaciones para exigir coimas a choferes a cambio de no imponerles papeletas.

La medida también alcanza al comisario de dicha dependencia policial, el comandante José Velásquez. De acuerdo con la Fiscalía, los involucrados se hacían pasar por efectivos de tránsito e incluso utilizaban papeletas presuntamente falsas para concretar los cobros ilegales.

Las pesquisas revelan que las coimas no solo se recibían en efectivo, sino también mediante transferencias digitales. La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva se realizará este martes 9 de junio a partir del mediodía.