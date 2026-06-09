SMP: capturan a presuntos responsables del asesinato de un chofer de la empresa Etupsa 73

La Policía Nacional detuvo a cuatro venezolanos integrantes de la banda 'Los occidentales', vinculados al crimen del chofer Simón Gómez, de la empresa de Etupsa 73. Ocurrido el sábado 6 de junio en San Martín de Porres (SMP).

Durante la intervención se allanaron dos casas ubicadas en el referido distrito. En una de las viviendas las autoridades encontraron un cuaderno donde apuntaban los cobros extorsivos a empresas de transportes y comerciantes.

BAJO ASEDIO

Según se conoció, la organización criminal mantenía bajo asedio a la empresa Etupsa 73 desde hace unos seis meses, exigiendo un pago inicial de 20,000 soles y cuotas de 5,000 soles cada 15 días para permitirles trabajar sin represalias.

Asimismo, los agentes lograron incautar un auto color negro y la moto que habrían utilizado los dos autores materiales para perpetrar el asesinato del chofer el pasado fin de semana, en las inmediaciones de la avenida 12 de Octubre.