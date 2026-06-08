CEO de CIT analiza conteo de actas de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En entrevista con Buenos Días Perú, Juan Manuel Saavedra, CEO de CIT Opinión y Mercado, señaló que todavía nada está dicho en esta segunda vuelta presidencial, que faltan contabilizar gran cantidad de actas y que las cifras de la ONPE son cambiantes.

Indico que los candidatos tienen bolsones electorales cuyas actas todavía no han sido contabilizadas y que podrían definir los comicios; Roberto Sánchez espera el voto rural y Keiko Fujimori el voto del extranjero, que en las próximas horas estarán ingresando al sistema de la ONPE.

PRUDENCIA Y CALMA

Dijo también que las cifras que brinda la ONPE, que han sido tan rápidas, comenzarán a ser un poco lentas, esto por la demora en la llegada de actas, a lo que se sumarán las impugnaciones que seguramente se presentarán, lo que retrasará el conteo.

Por lo que pidió prudencia y calma a los candidatos presidenciales y también a la ciudadanía; el proceso será lento hasta que se conozca el resultado final, ya lo advirtió la ONPE, aproximadamente un mes. En estos momentos hay un empate técnico.