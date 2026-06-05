Bandas criminales se las ingenian para robar casas con pistola, pata de cabra y hasta spray

Los asaltos a viviendas van en aumento; los ladrones siempre hacen reglajes para lograr su objetivo y también cambian de técnicas; ahora están usando spray para dormir a las familias y poder llevarse todo lo de valor sin problemas.

Una de las modalidades más comunes de los delincuentes para ingresar a una casa es fracturando las puertas y ventanas con una pata de cabra; eso lo realizan generalmente cuando la zona es poco iluminada y la seguridad mínima.

Le sigue el sueño profundo cuando los atracos empiezan alrededor de las dos de la mañana, aprovechando que la familia duerme; ahora los ladrones lo acompañan con un spray, para asegurarse de que todos estén descansando.

CAJA FUERTE

La tercera modalidad es la de mayor violencia, cuando los criminales ingresan fuertemente armados a una casa y reducen a la familia; esta acción es cuando hay una caja fuerte o tiene guardada una gran cantidad de dinero.

Los especialistas recomiendan contar con seguridad particular, colocar cámaras de vigilancia, cercos de seguridad, enrejar puertas y ventanas, entre otras medidas que ayuden a evitar ser una nueva víctima de la delincuencia.