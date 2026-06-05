Segunda vuelta: Central 105 registrará desplazamiento de material electoral a locales de votación

Como ocurrió en la primera vuelta, desde la Central 105 de la Policía Nacional vigilan el desplazamiento de las unidades con el material electoral que se dirigen a los locales de votación.

Según explicó el comandante Carlos León, jefe de la Central 105, son 12 los módulos encargados de la tarea en esta segunda vuelta; patrulleros están desplazados a lo largo de las rutas.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS

Dijo también que todas las acciones se han coordinado previamente con la ONPE, para evitar inconvenientes y que este domingo los ciudadanos puedan sufragar con total normalidad.

Señaló que en Lima Centro, que es su jurisdicción en esta oportunidad, son 1988 locales de votación hasta donde llegará el material electoral y que ellos vigilan con protocolos específicos.