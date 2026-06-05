San Martín de Porres: serenos detienen a banda de roba casas extranjeros

Esta madrugada, serenos de San Martín de Porres (SMP) lograron intervenir a una banda de roba casas cuando escapaban tras ser descubiertos intentando asaltar una vivienda.

La oportuna intervención de los vecinos evitó el atraco; la banda criminal está integrada por un venezolano y un colombiano, quienes eran el terror de los propietarios de casas.

CLAMABAN INOCENCIA

Al momento de su captura se les decomisó una réplica de arma de fuego, un pasamontaña, un desarmador, entre otras herramientas. Opusieron resistencia a la intervención.

Los delincuentes, ambos de 24 años, fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes; en todo momento clamaban su inocencia.