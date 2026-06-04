Lurín: incendio de grandes proporciones consume fábrica de insumos químicos

Un incendio de grandes proporciones consume una fábrica de productos químicos, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín.

Más de 20 unidades de los bomberos atienden la emergencia que se inició alrededor de las 6:30 de la mañana. La columna de humo negro puede verse desde varios metros.

ZONA INDUSTRIAL

El incidente se registra en una zona industrial, por lo que varias empresas, ante el enorme siniestro, enviaron a los trabajadores a sus casas para evitar situaciones de riesgo.

Pese al enorme esfuerzo que realizan los hombres de rojo, por momentos la situación se vuelve incontrolable. Las causas del siniestro están en investigación.