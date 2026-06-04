Extorsionadores queman combis: atacaron unidades en Ventanilla y SJM

Esta madrugada, sujetos en moto lanzaron una bomba molotov contra una combi de la línea conocida como “Los Rojitos”, que estaba estacionada en la puerta de la casa de su propietario.

También lanzaron una bomba molotov contra la vivienda del dueño; la oportuna intervención de los vecinos, que ayudaron a apagar las llamas, evitó que ambos bienes terminen calcinados.

DELEGADOS

Trascendió que el ataque sería porque dejaron de pagar cupos, pues las personas que llevaban el dinero fueron arrestadas por la policía, que pensaba que eran los cómplices de los delincuentes.

Cuando en realidad eran personas delegadas por la empresa para entregarles el dinero de los cupos, ahora nadie quiere asumir esa responsabilidad y ya no envían el dinero a los extorsionadores.

VENTANILLA

Por otro lado, un sujeto roció gasolina en una combi de la línea MIDIVISA y le prendió fuego; el suceso se registró en el sector de Santa Rosa, en el distrito de Ventanilla.

Según los vecinos, en la zona no hay cámaras de seguridad, lo que dificultará la identificación de los extorsionadores; el incidente no dejó heridos ni fallecidos.