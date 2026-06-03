Ticlio Chico bajo el frío: mamitas de olla común hacen “magia” para que todos coman

El verano terminó y el cambio de temperatura ya empieza a sentirse con fuerza en diversas zonas de Lima. En Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo (VMT), los pobladores viven preocupados por el intenso frío que deben enfrentar a diario, especialmente durante las noches y madrugadas.

Olla común es una de las más afectadas

Ante esta situación, las madres de familia de la olla común “Fe y Esperanza” se las ingenian todos los días para preparar alimentos para las 20 familias que viven en la zona. Pese a las bajas temperaturas y a las limitaciones, buscan que ningún vecino se quede sin un plato de comida caliente.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Panamericana Televisión, se conoció que las encargadas preparan caldos, sopas y otros alimentos calientes para ayudar a los vecinos a sobrellevar el frío que golpea a esta parte de la capital.

Las responsables de la olla común señalaron que, en los próximos días, los termómetros podrían descender hasta los 5 grados, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para recibir apoyo y evitar que las familias más vulnerables sufran las duras consecuencias del invierno.