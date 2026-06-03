Terror en losa deportiva de VES: sujeto fue asesinado a balazos en pleno campeonato de fulbito

Esta madrugada, un hombre fue asesinado a balazos en pleno campeonato de fulbito en una losa deportiva de Villa El Salvador (VES). La víctima fue identificada como Francis Martín Roque (33), conocido como ‘Gordo Frank’.

Las cámaras de seguridad muestran el momento en que sujeto irrumpir en el campo deportivo y realiza varios disparos al aire; asistentes y participantes corrieron en distintas direcciones buscando protegerse.

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Segundos después, el sicario apunta y dispara contra su objetivo; malherido, fue trasladado en un mototaxi al Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Sin embargo, falleció minutos después de ser internado.

Se conoció que el ‘Gordo Frank’ trabajaba en construcción civil y deja tres hijos en la orfandad. Los familiares exigieron a las autoridades una investigación célere, a fin de hallar a los responsables del crimen.