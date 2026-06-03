Vandalismo en SJM: anciana es captada realizando pintas en parque a punto de inaugurarse

Indignados se mostraron los vecinos del asentamiento humano Leoncio Prado, en San Juan de Miraflores (SJM), tras observar a una anciana vandalizando el parque Las Américas.

Por increíble que parezca, las cámaras de seguridad captaron a una adulta mayor, que provista de un spray, realizaba pintas en las bancas, mesas de ajedrez y tachos de basura.

A PUNTO DE INAUGURARSE

Inmediatamente, los moradores procedieron a borrar las pintas, para ello compraron productos, lo que representó un gasto, ya que el parque está a punto de inaugurarse.

También pidieron a las autoridades, tratar de ubicar e identificar a esta adulta mayor para que reciba una sanción, si es posible, para evitar que una situación similar se repita.