Buenos Días Perú

03/06/2026

Vandalismo en SJM: anciana es captada realizando pintas en parque a punto de inaugurarse

Vecinos pidieron a las autoridades, tratar de ubicar a esta adulta mayor para que reciba una sanción, si es posible, para evitar que una situación similar se repita.



Indignados se mostraron los vecinos del asentamiento humano Leoncio Prado, en San Juan de Miraflores (SJM), tras observar a una anciana vandalizando el parque Las Américas.

Por increíble que parezca, las cámaras de seguridad captaron a una adulta mayor, que provista de un spray, realizaba pintas en las bancas, mesas de ajedrez y tachos de basura.

A PUNTO DE INAUGURARSE

Inmediatamente, los moradores procedieron a borrar las pintas, para ello compraron productos, lo que representó un gasto, ya que el parque está a punto de inaugurarse.

También pidieron a las autoridades, tratar de ubicar e identificar a esta adulta mayor para que reciba una sanción, si es posible, para evitar que una situación similar se repita.


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