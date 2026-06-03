VMT: tras intensa llovizna varias calles de la zona alta amanecen con charcos y llenas de lodo

Esta mañana, vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) tuvieron que caminar en medio de charcos y lodo, debido a la intensa llovizna que se ha registrado en las últimas horas.

Los mototaxistas señalaron que en las zonas altas la situación es mucho peor, pues al no haber pistas, solo tierra afirmada, las calles son una laguna por el agua empozada.

MANIOBRAS TEMERARIAS

Por otro lado, sin importarles el peligro, motociclistas circulan a toda velocidad por la Vía de Evitamiento; en algunos casos realizan maniobras temerarias sin temor a un accidente.

Finalmente, en San Juan de Miraflores (SJM), motociclistas se despistaron y cayeron en medio de la pista debido a la intensa llovizna y también por un derrame de aceite.