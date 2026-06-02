Para amantes del fútbol: coleccionistas crean la primera feria camisetera del Perú

Un grupo de coleccionistas de camisetas de los mundiales de fútbol decidieron juntarse y exponer sus “joyas” que por varios años han coleccionado con mucho esmero y dedicación.

Así nació la primera feria camisetera del Perú, que muestra decenas de camisetas de distintas épocas, usadas por destacados futbolistas peruanos y extranjeros a lo largo de los años.

COMPETENCIAS INTERNACIONALES

Se pueden apreciar las camisetas de Paolo Guerrero y del inolvidable Rubén “Panadero” Díaz, Héctor Chumpitaz cuando participaron en competencias nacionales e internacionales.

La colección también muestra prendas usadas por jugadores extranjeros en distintas épocas y torneos, como la Copa del Mundo, la Copa América o la Champions League.