Buenos Días Perú

02/06/2026

Comas: “Los Mexicanos” amenazan a empresario tras denunciar extorsión

Asegura que, tras denunciar el caso, la policía les brindó protección solo unos días y luego se fueron y no han vuelto; se siente abandonado a su suerte.



Un emprendedor, que vende juguetes y otros productos por Internet, vive angustiado, al igual que toda su familia, por las amenazas de la organización criminal “Los Mexicanos”.

Su vivienda fue dinamitada el último domingo; los delincuentes les exigen 150 mil soles. Ellos denunciaron la extorsión, lo que puso furibundos a los criminales y aumentaron las amenazas.

TEMEN POR SUS VIDAS

Aseguran que, tras denunciar el caso, la policía les brindó protección, pero solo fueron unos días; luego se retiraron y no han vuelto, se sienten abandonados a su suerte.

Revelan que los malhechores no los dejan vivir tranquilos con sus amenazas de muerte, no saben qué hacer, piden que la policía nuevamente los proteja, temen por sus vidas.


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