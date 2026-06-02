San Juan de Miraflores: le roban auto y ahora lo extorsionan pidiendo S/ 10 mil

Hace unos días, delincuentes arrebataron a balazos su vehículo a un joven y lo dejaron sin su herramienta de trabajo. El suceso se registró en San Juan de Miraflores (SJM).

La madre de la víctima denunció que ahora los extorsionadores le exigen S/ 10 mil para devolvérselo, pero la mujer señala que no tienen el dinero requerido, pues son gente humilde.

SITUACIÓN PRECARIA

Señalan que su situación empeoró tras el asalto, pues su hijo entrena deportistas en distintos distritos de la ciudad, por lo que ahora pierde mucho tiempo y dinero en movilizarse.

Luego, en las noches hacía taxi por aplicativo y con ese dinero mantenía a sus padres ancianos; ahora están en una situación muy precaria, pues los ingresos han disminuido.