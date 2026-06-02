Buenos Días Perú

02/06/2026

Villa María del Triunfo: panadero fue asesinado de 10 disparos en la puerta de su vivienda

Por otro lado, en el distrito de Carabayllo, un hombre fue asesinado de tres balazos en el cruce de las calles Nueva Esperanza y Primero de Mayo.



Sus vecinos están conmocionados; en Villa María del Triunfo (VMT), un hombre fue asesinado de 10 disparos en la puerta de su casa. La víctima había llegado a bordo de su vehículo.

El hombre, que se dedicaba a la venta de pan, esperaba que le abrieran la puerta cuando apareció un delincuente y le disparó. Herido fue llevado a un hospital, pero falleció en el camino.

SECUESTRAN A HOMBRE

Por otro lado, en Carabayllo, un hombre fue asesinado de tres balazos en el cruce de las calles Nueva Esperanza y Primero de Mayo. La víctima fue llevada al lugar a bordo de un auto.

Trascendió que el hombre habría sido secuestrado, en otro sector, del mismo distrito y llevado al lugar donde fue ultimado. Según se conoció, contaba con antecedentes policiales.


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