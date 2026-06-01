Villa El Salvador: losa deportiva se ha convertido en punto constante de balaceras

Un nuevo ataque a balazos se registró en una losa deportiva de Villa El Salvador (VES), sujetos en moto dispararon a matar contra un grupo de jóvenes.

Los muchachos estaban haciendo deporte cuando se registró el ataque; presuntamente serían sicarios; la balacera dejó un herido de consideración.

AJUSTE DE CUENTAS

Los vecinos están alarmados; el anterior incidente fue el pasado 4 de mayo cuando motorizados dispararon contra unos dirigentes de construcción civil.

Al respecto, Manuel Ramírez, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que las investigaciones indicarían que las balaceras serían por ajuste de cuentas.