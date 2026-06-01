San Juan de Miraflores: sujetos armados roban camioneta en bypass Ciudad de Dios

Delincuentes armados asaltaron a una familia y se llevaron su moderna camioneta; el atraco ocurrió en el bypass Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores (SJM).

Los criminales le cerraron el paso al chofer del vehículo y obligaron con gran violencia a bajar a los ocupantes, a quienes ordenaron sentarse en medio de la pista.

IDENTIFICAR A LOS LADRONES

Los conductores que circulaban por el lugar, al ver el peligro, y temiendo también ser asaltados, inmediatamente retrocedieron y trataron de salir del bypass.

Todo ocurrió en cuestión de minutos, no se registraron heridos ni fallecidos, las cámaras de seguridad ayudarán a la policía a identificar a los ladrones.