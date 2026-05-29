El cuento de la falsa carrera: asaltan a taxista por aplicativo en SJM

Taxistas por aplicativo son constantemente asaltados en una solitaria calle del distrito de San Juan de Miraflores (SJM), bajo la modalidad de la falsa carrera.

Los delincuentes solicitan el servicio de transporte para luego emboscar a los choferes y, bajo amenazas, quitarles su dinero, celular y otros artículos.

SERENOS Y POLICÍAS

El lugar donde se concentran estos asaltos es una calle a solo unos metros de la avenida Miguel Iglesias. Los vecinos, por temor, prefieren guardar silencio.

Otros indicaron que han denunciado el hecho a las autoridades, pero no han recibido respuesta; piden que el patrullaje de serenos y policías sea continuo.